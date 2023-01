Bonne nouvelle pour les étudiants de la province de Luxembourg: l’offre des trains les vendredis et dimanches soir va être renforcée

Voilà pourquoi le député Ecolo Olivier Vajda a interpellé, une nouvelle fois, le ministre de la mobilité Gilkinet ce mercredi soir afin de savoir si les choses allaient enfin s’améliorer en 2023. « Monsieur le ministre, ces derniers mois, les interpellations que tous les mandataires reçoivent à ce sujet en province de Luxembourg se multiplient. Les étudiants sont transportés comme du bétail et les annulations de trains à ces heures critiques laissent ces jeunes sur le quai dans le froid de janvier. Serait-il envisageable de prévoir le dimanche, dès 16 heures, des trains à double étage et avec suffisamment de voitures voire de doubler le cadencement des trains durant ces heures un peu critiques ? »

Être étudiant en province de Luxembourg et prendre le train, c’est savoir à l’avance que son trajet sera loin d’être un long fleuve tranquille. Depuis Arlon, Marbehan ou Libramont, tous les étudiants partent dans le même train, dans la même direction (Namur, avant de bifurquer vers Liège, Mons, Louvain ou Bruxelles), et bien souvent, aux mêmes heures. Une problématique connue de tous depuis de nombreuses années mais qui ne semble pas trouver de solution.

« La SNCB fait une analyse hebdomadaire des occupations sur l’axe Bruxelles-Namur-Arlon et Luxembourg, avec une attention particulière sur les vendredis vers Namur et Arlon – je pense ici en particulier aux étudiants qui reviennent de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve – et les dimanches depuis Arlon. C’est sur la base de ces suivis et des constats de suroccupation que des mesures ont été étudiées en vue de renforcer la composition de certains trains. Des mesures de renforcement sont prises par la SNCB et seront opérationnelles au cours de ce mois de janvier », a-t-il assuré.