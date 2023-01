Un parking vélo sécurisé de 32 places inauguré rue du Monténégro à Forest

Un nouveau parking sécurisé pour 28 vélos classiques et 4 vélos cargo a été inauguré ce mercredi matin dans un immeuble communal situé au numéro 152 de la rue du Monténégro, à Forest. L’emplacement, mis à la disposition des riverains par la commune, a été équipé par Cycloparking, le département cycliste de parking.brussels, qui en gèrera également l’accessibilité. Il a été inauguré en présence de Esmeralda Van Den Bosch, échevine de la Mobilité et de Charles Spapens, échevin de la revitalisation urbaine.

« Je me réjouis que se multiplient dans la commune des solutions pour lutter contre le vol de vélos ; ce phénomène qui constitue un véritable frein au développement d’une mobilité douce à Bruxelles », explique la bourgmestre de Forest, Mariam El Hamidine.

Le bâtiment communal, actuellement occupé par l’ASBL Maxima, est en voie de réaffectation, et c’est dans ce contexte que la commune a pu libérer de l’espace pour créer ce parking. Celui-ci sera bien entendu maintenu dans le cadre du réaménagement de l’immeuble, dont la vocation définitive n’a pas encore été arrêtée.

« Ce nouveau parking répond à une demande forte des habitants du quartier et nous espérons qu’il permettra à ceux pour qui le manque de place était un frein à l’usage du vélo, de pouvoir bénéficier d’un endroit sécurisé », ajoute Charles Spapens (PS), Echevin notamment en charge de la Revitalisation urbaine.

7 parking vélo indoor

Le parking vélo Monténégro est le septième parking indoor créé par Cycloparking à Forest, après ceux des avenues de Minerve, Penelope et Globe - dans des espaces loués à des particuliers dans le cadre de l’action « Passe ton garage à ton voisin » -, sans oublier ceux des avenues des Huileries, Albert et rue du Feu, dans des immeubles communaux. Cycloparking a l’ambition de multiplier ce type de solutions pour le stationnement vélo sécurisé, à côté de la poursuite du placement de boxes à vélos en voirie et de son partenariat avec le gestionnaire de parkings automobiles BePark notamment.