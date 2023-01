«Bientôt le retour de Koh-Lanta»: impatient, Denis Brogniart dévoile l’envers du décor de la prochaine saison du jeu de TF1

Plus que quelques semaines avant de découvrir les nouveaux aventuriers de « Koh-Lanta », dont la prochaine édition baptisée « Le feu sacré » a été tournée en septembre dernier, aux Philippine.

Pour patienter, Denis Brogniart vient de partager une photo de tournage, sur laquelle on peut y voir la productrice Alexia Laroche-Joubert, alias « la boss » comme l’écrit l’animateur. À ses côtés, on retrouve « le producteur » Julien Magne, « le réalisateur » Francis Cote, « l’inventeur et concepteur des jeux » Yann Le Gac (aussi connu comme le Père Fouras dans « fort Boyard), et « le directeur de production » Valentin Wattelet.