Olivier Vandecasteele: «Un cauchemar qui ne s’arrête pas», a témoigné sa soeur

La sœur d’Olivier Vandecasteele, détenu depuis onze mois en Iran, a témoigné devant la commission des Relations extérieures de la Chambre, au lendemain d’un vote unanime d’une résolution réclamant sa libération immédiate. Le texte sera à l’ordre du jour de la séance plénière de jeudi.

« On est complètement désemparés. Même si le ministère fait tout ce qu’il peut pour obtenir des contacts, nous ne les avons pas. C’est compliqué. Pour la famille, on vit avec la boule au ventre depuis 11 mois. On a d’abord voulu laisser travailler la diplomatie en toute discrétion. Maintenant que l’on comprend les enjeux nationaux et internationaux, on a besoin d’éveiller toutes les consciences. On espère que l’État de droit pourra prendre la bonne décision pour libérer un citoyen innocent au plus vite », a-t-elle déclaré.