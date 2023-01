Condamnés, les trois agresseurs d’Ethan à Namur font appel: «Il n’a rien contre le fait que sa sœur soit en couple avec un Belge»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’agression d’Ethan Stilmant, un ado de 15 ans, avait touché les Namurois. Le 11 octobre 2021, le jeune homme avait été passé à tabac par plusieurs individus à la citadelle de Namur pour un motif culturel.

Lors des plaidoiries devant le tribunal correctionnel de Namur en août dernier, certains prévenus avaient confirmé « qu’une femme tchétchène ne pouvait pas sortir avec un jeune homme belge ».

Le jugement a été rendu un mois après. Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé des peines de 10, 8 et 7 ans à l’encontre de trois jeunes majeurs, d’origine tchétchène. Ils ont été reconnus coupables d’extorsion et de coups et blessures. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.