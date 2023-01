Vérifiez tout de suite: votre application WhatsApp peut s’avérer très dangereuse, des millions d’utilisateurs sont concernés!

WhatsApp met en garde. La raison ? Il est possible que parmi ses millions d’utilisateurs, certains utilisent une version « clone » de l’application. Le service de messagerie instantanée de Meta invite toutes les personnes ayant l’app à s’assurer qu’ils ont bel et bien la version officielle.

« Les applications WhatsApp non officielles sont des versions modifiées de notre application, ce qui signifie qu’elles sont développées par des tiers et violent nos conditions d’utilisation. Nous ne prenons pas en charge ces applications car elles mettent votre vie privée, votre sécurité et votre sécurité en danger. Si vous les utilisez, rien ne garantit que vos messages ou vos données comme votre emplacement ou les fichiers que vous partagez seront privés et sécurisés », averti WhatsApp.