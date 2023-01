Neuf jours de formation à Momignies pour devenir animateur en expressions culturelles

Le secteur Éducation permanente et Jeunesse de la Province de Hainaut propose la formation d’animateurs en expressions culturelles, en décentralisation à Momignies, en partenariat avec les centres culturels de Chimay, Momignies et Sivry-Rance.

La formation propose une réflexion et des outils permettant d’inscrire une technique (théâtre, arts plastiques, lecture vivante…) dans un projet fidèle à la philosophie de l’éducation permanente. Elle se construit à partir d’exercices pratiques et d’animations réalisés par les participants et laissant une large part au savoir-être. Des outils d’animation et de petits jeux seront proposés.