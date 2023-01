Différents chantiers d’exhumation à venir dans les cimetières d’Ogy et de Lessines

Lire aussi Christine de Laplaigne raconte, avec tout son amour de mère adoptive, la mort de son fils Alexandre: «20 ans de ma vie»

Les 16 et 17 février, 9 et 10 mars et 23 et 24 mars, ces travaux se concentreront au nouveau cimetière de Lessines. Ce dernier sera inaccessible aux dates suivantes : du mercredi 15 février à 16h30 au vendredi 17 février à 16h30, du mercredi 8 mars à 16h30 au vendredi 10 mars à 16h30 et du mercredi 22 mars à 16h30 au vendredi 24 mars à 16h30.