Pensant avoir été volés de 100.000 euros, deux hommes et trois femmes torturent leur victime à Philippeville

Dix ans de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l’encontre de cinq personnes, deux hommes et trois femmes, poursuivies pour des faits de vol avec violence, détention arbitraire, torture et coups et blessures volontaires commis dans la nuit du 22 au 23 août 2020 à Philippeville.

Tous voulaient faire avouer à la victime le prétendu vol d’une boîte qui contenait 100.000 euros, survenu lors d’une soirée passée avec quatre des cinq prévenus une semaine plus tôt. Pour cela, ils avaient prévu de lui mettre la pression à l’occasion d’un souper auquel ils l’ont invité. Des colsons et une chaise avaient notamment été préparés pour l’attacher dans un abri de jardin au cas où il ne passait pas aux aveux.

Un passage à tabac

Et c’est ce qu’il s’est passé. L’homme a été mis à nu et attaché à la chaise. Il s’est ensuite retrouvé au sol, après avoir réussi à briser ce matériel. Il a reçu des coups, dont un violent à l’oreille qui a nécessité une intervention chirurgicale au tympan, a été frappé par un objet métallique au visage, a subi une tentative d’étranglement avec le genou et a reçu des seaux d’eau froide au visage pour simuler une noyade. Une des prévenues a également menacé de lui insérer des tampons hygiéniques imbibés d’alcool et de le brûler avec une cigarette.

Après plusieurs heures de sévices, la victime a fini par « avouer » le vol des 100.000 euros. Deux des prévenus se sont alors rendus à son domicile de Libin, avec sa voiture, où ils n’ont finalement rien trouvé.

Quinze jours plus tard, sous l’impulsion d’une voyante qu’ils avaient consultée, quatre d’entre eux sont encore retournés sur place pour fouiller une annexe de sa maison.

Le parquet de Namur requiert à l’encontre de ces cinq personnes, sans antécédent judiciaire, dix ans d’emprisonnement. Il relève en outre que tous les actes commis l’ont été avec une certaine maîtrise.

Ce mercredi, seuls les avocats de deux des cinq prévenus ont pris la parole pour solliciter une peine de travail. Les autres plaidoiries auront lieu le 26 avril.

BELGA