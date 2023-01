«Reboot», la série qui se moque… des reboots, sur la plateforme de streaming qui diffuse le plus de reboots Si vous n’avez pas encore découvert cette sitcom de Disney+, n’hésitez pas à y jeter un oeil Humour et second degré au programme. © Disney+

Par F. Ser.

Sortie il y a déjà quelques semaines, la série « Reboot » est passée inaperçue. Et pourtant, elle mérite le coup d’œil ! On y suit les déboires de comédiens d’une sitcom du début des années 2000 qui a droit à une nouvelle version, vingt ans plus tard.

« Reboot » verse ainsi quasi dans la parodie, en se moquant des codes hollywoodiens. On découvre notamment que la nouvelle scénariste du show est la fille de l’ancien producteur de la version originale et qu’ils ont quelques contentieux familiaux à régler. Deux des comédiens ont connu une liaison par le passé et ont peur de succomber à nouveau (le tournage d’une des scènes de sexe va d’ailleurs donner lieu à une situation embarrassante pour le comédien, pris d’une réaction un peu trop visible). Quant au gamin du feuilleton d’origine, il est désormais un adulte, mais qui demeure sur le fond un ado attardé, avec sa mère (nymphomane au passage) qui l’accompagne toujours sur les plateaux.

Lire aussi «The Price of Glee»: nous avons vu ce documentaire qui sous-tend que «Glee» est une série maudite

Inégale, mais parfois jubilatoire, « Reboot » mérite donc qu’on s’y attarde, tant il s’agit d’une satire du monde de la télé d’aujourd’hui où, pour limiter la prise de risque, on use jusqu’à la corde des recettes déjà éprouvées. Et on ne peut qu’apprécier l’ironie de voir une telle production atterrir sur Disney+, dont une bonne partie des programmes est faite de reboots ou de suites de séries et films-cultes !