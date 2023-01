Bauwens (PTB): «Facile pour les échevins d’augmenter le prix des piscines de la Ville alors que c’est gratuit pour eux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jusqu’il y a peu, la Ville de Bruxelles proposait des abonnements de 6 mois pour accéder à ses piscines. À raison de 100 euros, cela faisait 200 euros par an. Une formule évidemment avantageuse pour ceux qui s’y rendent plusieurs fois par semaine. « Il y avait tout un groupe de nageurs réguliers, 200 abonnés environ », explique Bruno Bauwens, conseiller communal PTB. « Le collège voulait remplacer ces abonnements par des cartes de 10 ou de 50 entrées qui faisaient grimper la facture à 770 euros par an pour ceux qui allaient nager 5 fois par semaine. C’était exagéré ! Des nageurs ont d’ailleurs lancé une pétition. Je ne comprends pas pourquoi ils ont supprimé l’abonnement annuel pour des gens qui viennent nager le plus souvent tôt le matin, avant d’aller travailler, et ne contribuent pas à l’encombrement aux heures de grande affluence.