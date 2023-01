«L’histoire était étrange», «Ce n’est pas une réaction normale»: la police retrouve le propriétaire du python qui avait été abandonné au coin d’une rue

Après la découverte, on a immédiatement soupçonné que l’animal avait été délibérément jeté, peut-être parce que chauffer un terrarium est devenu très coûteux en raison de l’augmentation des prix de l’énergie. Plus serpent dans le monde, le python est interdit comme animal de compagnie en Belgique. Donc ce spécimen devra probablement déménager dans un zoo.

La fille de l’homme en question aurait acheté le serpent aux Pays-Bas et, alors que sa mère semblait être dans tous ses états, la fille aurait inventé qu’elle avait trouvé l’animal dans la rue. « Cet incident illustre une fois de plus que les achats impulsifs d’animaux ne sont jamais une bonne idée », déclare le centre d’aide à la nature. « Ceux qui veulent un animal de compagnie ont intérêt à s’informer au préalable sur le logement, les soins, les règlements, l’âge et la taille de l’animal et si tout le monde est d’accord dans la maison. »