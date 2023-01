La Cour suprême israélienne invalide la nomination d’un ministre, reconnu coupable de fraude fiscale, du gouvernement Netanyahu

«La Cour suprême a décidé que la nomination du député Arié Dery au poste de ministre de l’Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée», a affirmé la cour dans un communiqué.

Mais il a été réélu aux législatives de novembre et nommé ministre de l’Intérieur et de la Santé dans le gouvernement mis sur pied fin décembre par Benjamin Netanyahu, avec ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême droite.

Les députés avaient voté fin décembre la «loi Dery» car selon les lois fondamentales d’Israël qui font office de Constitution, un citoyen israélien inculpé -- et a fortiori condamné-- ne peut occuper un poste de ministre.

Le pouvoir judiciaire est en Israël le seul en mesure de contrôler le gouvernement et de sauvegarder les droits individuels, ce qu’il a fait mercredi via la Cour suprême en tranchant sur cette nomination.

Cependant, le nouveau ministre de la Justice israélien Yariv Levin a annoncé début janvier un programme controversé de réformes du système judiciaire qui comprend l’introduction d’une clause «dérogatoire» permettant au Parlement d’annuler une décision de la Cour suprême.