Luc Trullemans alerte avec un bulletin météo spécial: avertissement pour chutes de neige, «de 5 à 10 cm»!

L’hiver s’est réinstallé en Belgique et on le sent. Très bien même. Froid, températures négatives, gel, neige… La météo n’incite pas vraiment à mettre le nez dehors. Et cela va visiblement continuer.

Alerte aux conditions glissantes

Dans le même temps, l’Institut royal de météorologie (IRM) place 6 provinces (Liège, Bruxelles, le Brabant wallon, le Brabant flamand, le Limbourg et Anvers) en alerte jaune aux conditions glissantes.

De ce jeudi 5h du matin à 15h, des averses hivernales traverseront notre pays à partir du nord-ouest ; sur base de nos prévisions, l’activité de ces averses sera la plus marquée sur le nord-est du territoire. Les averses plus intenses pourraient donner lieu à une couche de neige au sol dans les régions de basse altitude, et donc aussi sur les provinces du Brabant (wallon et flamand) et d’Anvers. Le temps restera par contre généralement sec sur les régions du sud-ouest du pays. Sur le relief de l’Ardenne (province de Liège), il s’agira d’averses de neige ; ces dernières atteindront les hauteurs en fin de nuit. Nous prévoyons les épaisseurs de neige suivantes :

– Brabant (wallon et flamand) et Anvers : 1-2 cm ;

– Limbourg : 1-5 cm ;

– Liège : 5 cm de neige fraîche supplémentaires

Vigilance renforcée sur les routes wallonnes

La Cellule d’Action Routière (CAR) composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route reste activée ce mercredi après les dernières prévisions météorologiques. Il est recommandé aux usagers de rester prudents et vigilants s’ils doivent emprunter la route, en particulier sur le réseau secondaire.

Face à la situation météorologique, la vigilance est toujours renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier. Aucune mesure de restriction relative à la circulation des poids lourds de plus de 13 mètres n’a cependant été jugée nécessaire.

Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), vérifier l’état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses. Le Centre régional de crise de Wallonie, le centre Perex et la police fédérale recommandent de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon avant tout départ (http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be).