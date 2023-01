Matthieu Daele ne se représentera pas aux élections fédérales, régionales ou européennes de 2024, «mais je serai disponible à 100% pour Theux»

Le député, également conseiller communal à Theux, explique sa décision : « Je me suis posé la question à chaque élection, ‘est-ce que je vais être candidat aux suivantes ou pas ?’ J’ai toujours hésité. Il faut savoir que ça fait 13 ans maintenant que je siège au Parlement. J’ai été élu assez jeune, à 28 ans. Et à 41 ans, il est clair qu’au niveau professionnel, j’ai envie de revenir à mes premières amours, qui est le travail social. » Assistant social de formation, Matthieu Daele a cette inspiration de faire du travail de terrain.

« Je serai présent à 100 % pour Theux »

Après de longs mois d’hésitation, le député et conseiller communal a pris sa décision : « Je ne serai pas candidat aux prochaines élections fédérales, régionales, européennes. Je ne serai plus candidat au Parlement. Je laisse la place à d’autres personnes. Je pense que c’est sain aussi dans une démocratie qu’on puisse renouveler le personnel politique », confie-t-il. « Mais aussi de façon plus personnelle, car en dehors de mon mandat, j’accompagne quelques jeunes mineurs étrangers non-accompagnés, pour toutes leurs procédures pour leur demande d’asile, et un peu plus au quotidien. J’y trouve beaucoup de plaisir, mais de façon plus concrète, de voir qu’on ne travaille pas sur les règles mais avec de jeunes adolescents qui en ont besoin. C’est une envie de ma part de refaire ça en full time. »