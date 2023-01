Découvrez de nouveaux talents belges du stand-up et de l’humour avec le «Punch Comedy Club» lancé par un Louviérois d’adoption

Lassé de devoir courir jusqu’à Bruxelles pour se montrer, Félicien Argentino a lancé il y a un an un comedy club itinérant. « Devoir toujours aller jusque Bruxelles pour se montrer et se produire est rébarbatif. Donc je me suis lancé, d’abord à La Louvière, puis à Chapelle et en région de Charleroi. Ici, il ne nous manque plus grand chose pour atteindre une rentabilité ».

« Nous collaborons avec six lieux entre Charleroi et La Louvière et proposons donc environ six dates mensuelles pour rire et découvrir les nouveaux talents de la scène de l’humour belge. Notre objectif est de promouvoir l’humour et de lancer le plus de personnes désireuses de se tester face à un vrai public », lance-t-il.