L’équipe du Relais pour la vie de Mouscron veut mobiliser les troupes avant l’événement du mois de juin

Seulement voilà, la crise sanitaire a quelque peu cassé l’élan autour de nombreux événement, comme le « Relais pour la vie ». Afin de récolter un maximum de fonds, mais aussi de sensibiliser, les organisateurs veulent se faire entendre afin de réveiller la population mouscronnoise et des environs pour que l’événement du 3 et 4 juin soit un véritable succès.

L’événement tant attendu se déroulera du samedi 3 juin à 14h au dimanche 4 juin à 14h dans le parc communal de Mouscron. Le « Relais pour la Vie », c’est 24h de solidarité, de mobilisation collective, de course/marche en relais et d’animations pour soutenir les personnes touchées par le cancer et la recherche scientifique. Un événement propulsé par une équipe de bénévoles surmotivés, à l’initiative de la Fondation contre le Cancer.

Tous les fonds récoltés durant le Relais seront intégralement reversés à la Fondation contre le Cancer. Ils serviront à financer la recherche oncologique en Belgique, l’accompagnement des patients et de leurs proches, la prévention et la promotion des modes de vie sains, la mobilisation de tous les moyens et services existants pour faire progresser la lutte contre le cancer.