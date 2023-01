Des clients partent sans payer à la friterie du Thémis: affiché sur les réseaux sociaux, «un membre de leur famille est venu régler la note en présentant ses excuses»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que certains prennent de bonnes résolutions pour la nouvelle année, comme enfiler ses baskets pour retrouver la ligne après les dindes et bûches à répétition, quatre individus ont préféré se mettre au « resto basket » à la friterie du Thémis… Et mal leur en a pris ! Après avoir découvert le larcin, le patron n’a pas hésité à mettre en ligne des images prises par sa caméra de surveillance. « On le fait par principe, nous ne voulons pas que ça se reproduise. Nous voulons plutôt prévenir que guérir », explique Kevin Dejas, patron de l’établissement mouscronnois.

« Il y a deux trois tables par an qui partent sans payer l’addition. Une heure après notre publication, il y avait déjà 200 partages. » Il a repéré le mode d’opératoire.