Bientôt du nouveau sur Facebook et Instagram? La société-mère Meta pourrait bientôt faire changer une règle des deux plateformes

Selon ce conseil consultatif, composé d’universitaires, de politiques et de journalistes, la censure des poitrines de femmes créerait une vision trop binaire du genre. De plus, comme l’explique le quotidien britannique The Guardian, les règles pour les personnes intersexes, non binaires et trans restent assez nébuleuses.

Du côté de Meta, on s’estime satisfait de la réponse du conseil. En effet, l’entreprise souhaite rendre ses plateformes soient les plus sûres possibles pour ses utilisateurs. Elle dispose désormais de 60 jours pour répondre à ces recommandations.