La formation en alternance, rappelle le ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus, c’est un taux d’insertion à l’emploi de 85 %. Et pourtant, cette filière souffre toujours d’une image parfois mauvaise, assimilée à une relégation. Or, c’est tout le contraire, insiste le ministre, qui vient de signer le nouveau contrat de gestion de l’IFAPME.

Inscriptions à la hausse

« Le chiffre le plus illustratif, que je voudrais souligner, c’est le nombre d’inscrits, 18.386 », nous dit M. Borsus. Un chiffre qui repart à la hausse, après quelques années plus difficiles. « Mon espoir, c’est de franchir la barre des 20.000, puis des 25.000 », dit encore le ministre. Pourtant, à l’analyse des chiffres bruts, les inscriptions en apprentissage sont en recul de 2,6 %. « En fait, on a une augmentation en première année, ce sont la deuxième et la troisième année qui sont en baisse. Mais on a ici des jeunes qui ont quitté la formation parce qu’ils ont déjà trouvé un travail. » Un des enjeux à très court terme sera cependant d’éviter les abandons, concède le ministre. Le taux d’abandon peut grimper jusqu’à 50 % dans certaines filières.