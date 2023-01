Red Lions: le sourire retrouvé de Tanguy Cosyns à la Coupe du monde de hockey (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis l’entame de la compétition, il est certainement l’un des attaquants les plus en vue de la ligne offensive belge avec Cédric Charlier. Et pour son grand retour dans un tournoi majeur, le joueur du Racing n’est certainement pas revenu dans le groupe avec un quelconque sentiment de revanche après avoir manqué successivement le championnat d’Europe 2017, la Coupe du monde 2018, l’Euro 2019 et les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021. Bien au contraire.

Plus posé, mesuré et apaisé, Tanguy Cosyns est persuadé que cette traversée du désert lui a permis de relativiser. « J’ai envie de démontrer que ma faim est peut-être plus grande que celle de mes coéquipiers. Quand on manque un nombre aussi important de compétitions internationales, c’est très compliqué à vivre en tant que sportif de haut niveau. Je veux aussi prouver que j’ai énormément travaillé pour revenir à mon meilleur niveau et que je mérite ma place dans cette équipe. J’ai connu des moments difficiles et la route a été très compliquée depuis la médaille d’argent aux Jeux de Rio en 2016. »