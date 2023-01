Vinokilo, la plus grande friperie éphémère d’Europe, débarque les 28 et 29 janvier prochains, à Charleroi

Connue comme étant la plus grande friperie éphémère d’Europe, Vinokilo propose d’acheter des vêtements de seconde main de qualité au kilo. Les prix varient en fonction du jour et du poids de vêtements achetés. Vous ne payez uniquement que le poids des vêtements pris en rayon, approvisionnés continuellement au cours de la journée.

Il est également possible d’apporter des vêtements, en très bon état et ne provenant pas de marque ‘fast-fashion’ (H&M, Zara, etc.) que vous pourrez échanger contre des réductions sur vos achats.