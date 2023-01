Pluie d’éloges au sujet de Vincent Kompany en Angleterre: «Il a de l’avance sur les autres entraîneurs»

Sous la houlette de Vincent Kompany, Burnley a remporté une septième victoire consécutive en Championship samedi dernier contre Coventry (1-0) à l’occasion de la 27e journée de championnat de l’antichambre de la Premier League. Les Clarets maintiennent ainsi leur domination sur la deuxième division anglaise.

Après 27 matches, Burnley compte 59 points, c’est 5 points de plus que leur plus proche poursuivant, Sheffield United. La perspective de promotion est plus qu’envisageable puisque Watford, 3e, compte 16 points de retard sur Burnley. Les deux premiers du classement à l’issue des 46 journées seront automatiquement promus en Premier League, tandis que les quatre poursuivants se disputeront la montée en playoffs.

Elu « Manager du mois » dans cette compétition la semaine dernière, il a encore reçu beaucoup d’éloges cette semaine dans les médias anglais. « Il domine de la tête et des épaules les autres entraîneurs de ce championnat. Il mérite mieux. C’est injuste pour les autres de devoir tenter de le surprendre », a notamment déclaré Chinedum Onuoha, ancien coéquipier de Kompany à Manchester City et maintenant analyste pour TalkSport. « La façon dont il analyse le jeu, la façon dont il traite ses joueurs… Tout. Il a une incroyable avance sur les autres ».

D’après nos confrères du Nieuwsblad, si Kompany se trouvait mardi soir au Kuipje pour assister au match entre Westerlo et Genk, c’est pour scouter l’attaquant de Westerlo Lyle Foster. Et ce, même s’il entretient également de bonnes relations avec l’entraîneur de Genk Wouter Vrancken et s’il a déjà travaillé avec l’entraîneur de Westerlo Jonas De Roeck.

« Il a des idées claires et une vision précise. Même s’il a joué sous les ordres de quelques entraîneurs de haut niveau, il est toujours resté lui-même », poursuit Onuoha. « C’est le meilleur de tous ».