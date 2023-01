Pascal Vandyck, le tueur présumé de Hiên Ngô Tiêng à Esneux, a une personnalité anti-sociale selon le psychiatre qui l’a examiné

Le psychiatre a rencontré Pascal Vandyck en octobre 2020 à la prison de Lantin pour réaliser un examen mental. «Je note l’existence de traits que l’on appelle de personnalité anti-sociale, c’est-à-dire que le fonctionnement de l’autre n’a pas d’importance et où le respect des règles n’a pas d’importance et passe au second plan, derrière cette volonté de faire passer la satisfaction de son propre plaisir,» explique le docteur Gérard Charles devant la cour d’assises de Liège.

QI supérieur à la moyenne

Le psychologue Laurent Devoitille a également pu s’entretenir avec l’accusé, quelques mois après le psychiatre. «Il a un niveau d’intelligence supérieure à la moyenne avec un QI de 120 à 129, ce qui représente six à sept pourcents de la population. Il a une personnalité névrotique, c’est-à-dire comme monsieur et madame tout le monde. Il se démarque dans l’échelle de notion psychopathique, qui rejoint la personnalité anti-sociale. Il a aussi une composante paranoïaque, qui signifie que c’est une personne qui pense que tout le monde lui en veut. Il a une personnalité globalement immature et qui n’a pas de mal à envisager l’absence de logique pour comprendre des personnes et prendre des décisions. Il a parfois des réactions émotionnelles plus intenses que la norme. Les besoins et attentes des autres ne sont pas la priorité de ce genre de personnalité,» raconte le psychologue, rejoignant le diagnostique donné par le psychiatre.