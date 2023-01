L’adresse de CHR de Huy enfin corrigée sur Google, Marie-Pierre ne reçoit plus le courrier ni les colis de l’hôpital: «Grâce à La Meuse et à la solidarité des gens, ma vie a changé» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 12 novembre dernier, nous vous racontions l’histoire de Marie-Pierre, une Hutoise de 55 ans, qui, depuis plus d’un an, recevait quotidiennement le courrier, les colis et même des patients à la recherche du CHR de Huy. En cause, une erreur d’encodage sur Google. L’adresse renseignée pour l’hôpital était en réalité celle de Marie-Pierre.