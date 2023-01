Les nids-de-poule à Mons-Borinage: mieux ou pire qu’avant? Répondez à notre sondage!

Un nid-de-poule piège coup sur coup deux automobilistes à Mons: «Il doit bien faire 15 centimètres de profondeur» À quelques minutes d’intervalle, deux automobilistes ont crevé en roulant dans le même nid-de-poule à Maisières. Un trou d’au moins 15 centimètres de profondeur. Les deux conducteurs réagissent. Ils espèrent être remboursés.

Le même nid-de-poule crève deux pneus en quelques minutes. - D.R.

Par Thomas Dimos

Les nids-de-poule sont un vrai fléau pour les voitures. En hiver et quand les températures sont négatives, ces trous apparaissent un peu partout. À Maisières, un nid-de-poule s’est transformé en véritable destructeur de pneus. Coup sur coup, en l’espace de quelques minutes, deux automobilistes se sont retrouvés sur le bas-côté à constater les dégâts…

Une première automobiliste se fait piéger en empruntant la rue de la Brisée ce mardi alors qu’elle se rend à son travail. « Il faisait encore noir et je ne l’ai pas vu. De toute façon, sur l’autre bande, les voitures attendaient au feu rouge pour tourner. Donc, soit je restais sur ma voie, soit je leur fonçais dedans. Je ne roulais pas vite, entre 30 et 50 km/h. Je n’aurais pas pu l’éviter, il est tellement grand. » Immédiatement, la conductrice se rend compte que son pneu est crevé. « Je suis allé un peu plus loin pour pouvoir changer mon pneu en sécurité. »

Un nid-de-poule impressionnant. - D.R.

Dans la rue de la Brisée. - D.R.

Un deuxième conducteur piégé

Alors qu’elle changeait sa roue aidée par des automobilistes qui s’étaient arrêtés, un autre conducteur s’est aussi fait piéger. Jean-Charles Denis a roulé sur le même nid-de-poule. « J’ai directement crevé. Je me suis arrêté un peu plus loin et ai remonté la rue pour trouver quelqu’un avec un cric. J’ai alors vu que madame avait le même problème. » Il faut dire que ce trou est particulièrement impressionnant. « Il doit bien faire 15 centimètres de profondeur », confirme Jean-Charles.

Le pneu de Jean-Charles a aussi crevé. - D.R.

L’un comme l’autre ont entamé des procédures pour être remboursés. En attendant, ils sont contraints de rouler avec une galette (roue de secours). La conductrice a donc dû changer son itinéraire habituel. « Je ne peux plus prendre l’autoroute. Je fais attention à tous les nids-de-poule maintenant. » Difficile de trouver des pneus neufs en un claquement de doigts. « Je travaille, je n’ai donc pas encore pu aller changer mes pneus », précise Jean-Charles.

Le pneu n’a pas tenu le choc. - D.R.

Indemnisés

Les deux conducteurs espèrent être remboursés. « On va être indemnisés mais toute la perte de temps engendrée, c’est embêtant. J’espère aussi qu’il n’y a pas plus de dégâts et qu’ils prendront en charge le deuxième pneu, car on doit les changer par paire. Ce n’est pas de ma faute, c’est l’état des routes qui est problématique. »

La réaction ne se sera pas fait attendre. Dès ce mercredi matin, le service des voiries a rebouché le nid-de-poule.

