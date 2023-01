Un sursis d’un an pour l’Ardenne Prévoyante à Stavelot

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Meuse Verviers l’avait révélé en septembre dernier : L’Ardenne Prévoyante, le plus gros employeur de la commune de Stavelot, allait déménager à Liège à la fin 2023. C’était la décision d’Axa, qui avait racheté L’AP en 2021 : les 80 employés devraient aller travailler sur leur site de Liège. Mais depuis, les choses ont évolué et la deadline reculée d’un an, à la fin 2024.