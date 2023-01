Les Iraniens de Belgique se mobilisent devant le ministère des Affaires étrangères pour appeler à désigner les gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste

Les manifestants ont décidé de se rassembler à l’occasion de la séance plénière du parlement européen qui se tient cette semaine à Strasbourg. Par leur action, ils interpellent les autorités belges mais, plus largement, espèrent que les autorités européennes qualifient le GRI d’organisation terroriste. Le Conseil National de Résistance d’Iran demande aux autorités européennes de qualifier l’organisation de terroriste depuis plusieurs années. Le GRI est notamment sur la liste américaine des organisations étrangères terroristes (FTO).

«La politique ferme est le seul langage que le régime iranien comprenne.» explique Ali Bagheri, un des organisateurs du rassemblement. «Espérons que cette année, des États européens et le Royaume-Uni qualifieront le GRI d’organisation terroriste», poursuit-il «Les hommes iraniens, les femmes iraniennes, ils luttent contre le régime dans la rue et sacrifient beaucoup pour la liberté et la démocratie. Ils ont besoin de voir que l’Europe les soutient et se tient à leurs côtés», conclut l’activiste.