En 10 ans, le P’tit Resto à Genappe a servi 20.000 repas solidaires: «C’est devenu un point de rencontre incontournable»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Créé en 2011, le « P’tit Resto » à Genappe s’est imposé comme un vrai outil de solidarité. Ouvert un ou deux jours par semaine selon la période de l’année, le but est d’y proposer un repas peu coûteux – au prix de 2 € pour un potage, un plat et un dessert – aux personnes disposant de peu de revenus. Mais, aujourd’hui, ce n’est pas le seul but visé...