On vous en parlait mardi : le prix du gaz s’effondre sur les marchés, retrouvant des niveaux de fin 2021, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour vos factures… En espérant que ça dure.

Cela pourrait-il avoir des répercussions sur la prime mensuelle de 196€ (135€ pour le gaz et 61€ pour l’électricité) que le gouvernement a promise aux citoyens jusqu’à la fin mars ? Non, rassurez-vous : cette aide a fait l’objet d’un vote au parlement et il n’y a aucun risque que le gouvernement revienne sur cette décision, même si elle lui coûte « bonbon » (plus d’un milliard d’euros en 2023)… On imagine mal de toute façon que les autorités se mettent ainsi à dos la population, surtout qu’on n’est jamais à l’abri d’un rebondissement des prix.

Tarif social élargi menacé ?

Rappelons aussi que les gros revenus (dans le cadre de cette prime, le plafond annuel de revenus était fixé à 62.000 € pour un isolé et à 125.000 € pour un ménage) devront rembourser une partie de cette prime via leurs impôts.

La question est maintenant de savoir ce qui se passera dès le mois d’avril : si le prix du gaz ne rebondit pas, les aides devraient disparaître…