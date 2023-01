Cihan Canak tire le bilan de son début de saison au Standard: «Mon ambition, c’était de monter au jeu de temps à autre»

Moins virevoltant qu’à Seraing, où ses accélérations et ses infiltrations avaient fait très mal à l’adversaire, Cihan Canak a fêté, mardi face à Malines, sa quatrième titularisation de la saison. La première, c’était le 16 octobre 2022 face à l’Antwerp, où il avait inscrit, après 9 minutes de jeu, seulement et un début de match sensationnel, le troisième but du Standard. « C’est le jour où, pour moi, tout a réellement démarré », explique l’ailier belgo-turc. « Ce match m’a à la fois lancé et libéré. Il a aussi fait en sorte que le coach commence à me faire vraiment confiance. »

À 17 ans seulement, Cihan Canak a acquis, aujourd’hui, un nouveau statut. Décisif lors de sa montée au jeu contre Saint-Trond, lorsqu’il avait offert dans le temps additionnel le but de l’égalisation à Stipe Perica, il avait rapidement convaincu Ronny Deila de l’aligner d’entrée de jeu à Seraing et contre Malines. « Mon ambition, en début de saison », confie-t-il, « c’était de monter au jeu de temps à autre, de rentrer progressivement dans l’équipe, mais en sachant qu’avec ce coach-là, ma chance viendrait si j’étais performant… »

« On n’est jamais arrivé »

Et il l’a été, apportant à l’équipe liégeoise tout ce qui lui manque sur le front de l’attaque, à savoir de la percussion, de la vivacité et de la fantaisie. En ajoutant une bonne dose d’agressivité à un éventail de qualités qui a tout pour séduire Sclessin et faire de lui le chouchou du bouillant public liégeois, qu’il est déjà devenu. C’est une donnée qu’il va lui falloir gérer. « Je parviens à conserver la tête sur les épaules », garantit-il. « Sur le terrain, je pense juste à m’amuser, à prendre du plaisir. Je suis quelqu’un de très calme, qui sait ce qu’il doit faire et surtout ne pas faire. Si j’attrape le gros cou et que je me crois arrivé, alors que je ne suis encore nulle part, je vais chuter. On n’est de toute façon jamais arrivé. Même Messi et Ronaldo, qui ont pourtant tout prouvé, continuent de travailler d’arrache-pied au quotidien. »

Cihan Canak promet, lui aussi, de le faire, sans se laisser griser par les commentaires souvent élogieux qui accompagnent ses prestations. « Mon objectif, désormais, c’est de rester dans le onze de base », confie-t-il. « Mais aussi de continuer à progresser, en inscrivant des buts et en délivrant des assists. C’est cela que je veux… » En évitant les blessures tant, par la nature même de son jeu, le jeune ailier prend des coups à chaque sortie et est plus exposé qu’un autre. À l’image d’un certain Mehdi Carcela autrefois, qui le 8 octobre 2013 à Louvain, avait expédié un coup de poing au visage de Bjorn Ruytinx qui l’avait nargué après l’avoir blessé à la cheville pour le mettre hors d’état de nuire. « Le football est fait de duels », indique Canak. « Des coups, j’en donne aussi, à l’entraînement et en match, parce que je mets mal mon pied. Et je vais encore en prendre, sans que cela ne me pose de problème, si l’adversaire s’excuse et ne commet pas la faute avec l’intention de me casser. Sinon, je ne sais pas comment je réagirais. Pour l’instant, je préfère ne pas trop y penser pour me focaliser sur mon jeu… »