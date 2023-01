Le Parlement européen demande à la Commission d’enquêter sur le commissaire hongrois, accusé de ne pas soutenir l’Etat de droit dans les pays en voie d’adhésion

Dans son rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), adopté mercredi, l’assemblée se dit profondément préoccupée par les informations selon lesquelles l’ancien diplomate, proposé à la Commission en 2019 par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, «cherche délibérément à éluder et à affaiblir le caractère central des réformes démocratiques et de l’État de droit dans les pays en voie d’adhésion à l’Union européenne».

Le Parlement «demande instamment à la Commission de lancer une enquête indépendante et impartiale afin de déterminer si le comportement affiché et les politiques poursuivies par le commissaire constituent une violation du code de conduite des membres de la Commission et des obligations du commissaire en vertu des traités».