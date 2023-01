Karl-Heinz Lambertz quittera la présidence du Parlement germanophone le 30 janvier

« En 2019 déjà, j’avais indiqué que je ne présenterai pas aux élections de 2024. À l’époque, j’avais ajouté que je quitterais la présidence du parlement l’année de mes 70 ans, soit en 2022 », a expliqué à l’agence Belga le socialiste qui a été élu pour la première fois en 1981.

Ce retard d’un an, est la conséquence de la maladie du successeur désigné. « Charles Servaty se porte beaucoup mieux, c’est pour cette raison, que la date du 30 janvier a été retenue », a souligné celui qui a exercé la fonction de ministre entre 1990 et 1999 puis de ministre-président durant 15 ans, entre 1999 et 2014.