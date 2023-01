Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un peu le nouveau sourire du process carolo. À quelques jours de son 19e anniversaire (le 26/01), Mehdi Boukamir a apporté un vent de fraîcheur dans la défense du Sporting, où jeunesse et expérience cohabitent dans un équilibre retrouvé depuis deux à trois matches. Depuis ses premières minutes au Cercle, comme un ultime legs d’Edward Still, le Jemeppois, arrivé chez les Zèbres à l’âge de neuf ans, est devenu un titulaire à part entière avec l’arrivée de Felice Mazzù. Longtemps freiné par une fracture à la malléole en mars dernier, après avoir déjà patiemment peaufiné son apprentissage, le jeune défenseur a su saisir la chance quand elle s’est présentée.

Mehdi, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis votre première titularisation au Cercle. Avez-vous l’impression que votre situation a changé ?

Je ne pense pas trop à cela. Pour moi, cela reste la même chose. Je reste dans la même optique et je ne change pas mes idées. Je donne toujours tout. Je reste dans l’optique de donner le meilleur de moi-même, d’aider l’équipe et de satisfaire les choix du coach.

Précisément, c’est un nouvel entraîneur. Tout le monde repartait sur un pied d’égalité. C’est peut-être lors de la rencontre amicale face au Besiktas que vous l’avez définitivement convaincu.

Franchement, je me sentais vraiment très bien. J’étais bien dans l’équipe, je savais ce que j’avais à faire. On était bien en place. C’est l’équipe qui m’a permis de me sentir bien. Mes équipiers m’ont mis à l’aise.