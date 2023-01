Le coronavirus perturbe le Mondial de handball: un joueur belge placé en quarantaine

C’est une conférence particulière à laquelle la presse a assisté ce mercredi à la veille du premier match du tour principal de la Belgique face à l’Égypte au Mondial. Malheureusement, les champions d’Afrique n’ont pas été au menu des interlocuteurs présents à savoir le 1er vice-président de la fédération internationale (I.H.F.), Joël Delplanque, le Président de l’U.R.B.H., Jean-François Hannosset, le coach national, Yérime Sylla, le directeur technique VHV, Michel Kranzen et enfin le capitaine Tom Robyns. Mardi, à l’issue de la rencontre contre le Bahreïn, un contrôle Covid a eu lieu. Le test pratiqué sur l’ailier gauche Yannick Glorieux s’est avéré positif alors qu’il semble qu’il y a eu des erreurs de noms durant ce contrôle. « Le médecin de l’équipe belge a bien fait son travail en mettant de suite le joueur incriminé en isolement. Quant à moi, je vais essayer d’enlever les cailloux… », affirmait Joël Delplanque. La quarantaine est de 5 jours sauf si un test PCR est négatif.

Les Red Wolves vont donc affronter les Égyptiens ce jeudi (à 18h – direct sur Auvio et Canvas), à la « Malmö Arena », dans des conditions psychologiques difficiles. Les « Pharaons » sont des candidats potentiels au carré d’as. Ils se sont d’ailleurs classés 4es aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le récent plantureux succès contre la Croatie (31-22) en poule où ils ont réalisé un sans-faute confirme leurs légitimes ambitions. Très puissants et redoutables en reconversion, les hommes de l’Espagnol Roberto García Parrondo seront un dur obstacle à franchir pour nos compatriotes.