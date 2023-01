À 32 ans, la capitaine Rozenn Ribot est la première femme à diriger le centre de secours Rouen sud

Passation de commandant particulière, vendredi 13 janvier 2023, dans les locaux du centre de secours Rouen Sud, près de la prison Bonne Nouvelle : pour la première fois c’est une femme, la capitaine Rozenn Ribot, qui va gérer cette structure du SDIS 76. Sous ses ordres, un effectif de 124 agents dont 92 sapeurs-pompiers professionnels, 31 volontaires et un agent administratif. La cérémonie chaleureuse et millimétrée s’est déroulée en présence du colonel hors-classe Stéphane Gouezec, directeur du SDIS 76 et d’André Gautier, président du SDIS. Les femmes sont encore peu nombreuses à occuper ces postes. Dans le département, seul le centre de secours d’Yvetot est lui aussi dirigé depuis 2019 par une femme, la capitaine Stéphanie Duquesne.

La capitaine Rozenn Ribot, 32 ans, succède au commandant Samuel Perdrix parti diriger le centre Rouen Gambetta. Elle était son adjointe depuis août 2020. Construit il y a une dizaine d’années, le centre de secours de la rive gauche, doté d’un parc d’engins conséquent a réalisé 9050 interventions en 2022.

Un brillant parcours Posée, humble et souriante Rozenn Ribot, née au Havre, sait le poids des responsabilités. Son père, Pascal Ribot, dirigea le SDIS de la Sarthe de 2004 à 2018 et a été élevé au grade de contrôleur général. Après mûre réflexion elle décide de franchir le pas chez les soldats du feu : « Je savais par expérience familiale ce que cela représentait ». Elle entame de brillantes études : master 1 en ingénérie des territoires, gestion des catastrophes et des risques naturels, puis master 2 en sciences de l’environnement, gestion des risques technologiques.