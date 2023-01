Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis la réforme de 2018 en Wallonie, il n’est plus possible de présenter en filière libre l’examen pratique sans avoir suivi d’abord une formation, baptisée « rendez-vous pédagogique » soit en e-learning, soit en auto-école. Une attestation de fréquentation est délivrée pour chaque participant, à savoir l’élève et ses deux guides.

« De nombreux candidats égaraient ce papier pour le jour-J, ce qui générait une perte de temps et beaucoup de stress pour les citoyens », explique Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière. N’ayant pas les documents légaux, l’examinateur devait annuler l’épreuve. Il arrivait aussi que le délai minimum de trois mois entre le rendez-vous pédagogique et l’examen ne soit pas respecté, ce qui est aussi un motif d’annulation.