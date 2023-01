«Nous voulons valider l’absence de lien avec la Boucle du Hainaut»: la commune d’Ecaussinnes émet une série de remarques envers le data center de Google

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 10 janvier dernier, Google présentait son projet de data center lors d’une réunion d’information. Au terme de celle-ci et jusqu’au 25 janvier prochain, autorités communales et habitants de la commune peuvent avancer les points qu’ils souhaitent voir pris en compte par l’étude d’incidence du projet. Étape préalable au dépôt du permis de construction.

« La commune se place comme un acteur du dossier et a remis un avis pour faire connaître un certain nombre de points qui devront être étudiés par l’auteur de l’étude d’incidence. Nous accordons une importance à la population proche, à l’environnement et au respect du cadre de vie de nos concitoyens », explique Arnaud Guérard (Ecolo), l’échevin de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme. « Un datacenter ce n’est quand même pas anodin ; c’est un site de 36 hectares avec des infrastructures industrielles… C’est un projet qui va avoir certaines influences positives mais il doit quand même attirer notre attention en tant que Collège ».