Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas moins de 1.800 repas chauds complets et sains au quotidien, sans oublier les soupes, les sandwiches, livrés dans soixante implantations scolaires de Wallonie : c’est le bilan, après deux ans d’existence, de la jeune société Ekillibre.

Celle-ci a été créée par un Brainois de 32 ans, Benoît Leplae. Il a lancé son activité dans le cadre d’un double changement de carrière assez radical pour cet Ingénieur en gestion diplômé à Solvay.

« J’avais d’abord travaillé pendant huit ans dans des boîtes de consultance, de grosses sociétés commerciales, et même dans le secteur bancaire. Mais je ne trouvais pas ma voie, cela bouffait tout mon temps. Alors quand ma première fille est née, j’ai voulu changer de rythme. Comme mon épouse est institutrice, je me suis tourné vers le milieu scolaire. Je suis devenu économe. Cela avait beaucoup plus de sens pour moi. »