Ce statut de repenti, négocié ce 17 janvier avec le Parquet fédéral, signifie-t-il que l’on repart d’une feuille blanche ? Les premières déclarations de Pier Antonio Panzeri sont-elles à jeter à la poubelle ?

La loi ne prévoit rien, les premières auditions ne peuvent en tout cas pas être frappées de nullité. Tout ce qu’il a dit avant d’obtenir son statut de repenti peut être pris en compte par la justice. Mais le cadre est aujourd’hui tout différent. À l’époque, il avait un intérêt certain à mentir, pour se défendre. Désormais, s’il veut respecter le contrat (et obtenir sa réduction de peine), il n’a plus intérêt mentir.

Sur l’eurodéputée Marie Arena (PS), il change déjà de discours : au début, il aurait dit qu’elle avait reçu des cadeaux lors d’un voyage au Qatar. Aujourd’hui, vous annoncez qu’il veut la laver de tout soupçon.

Ce qu’il a dit ou aurait dit avant ne m’intéresse pas. En ce qui me concerne, on part d’une feuille blanche. La situation est très différente aujourd’hui. Ces premières déclarations, il les a faites alors qu’il venait d’être privé de liberté, il avait même refusé la présence d’un avocat.