«Wouter dehors»: les supporters d’Anderlecht déploient une banderole à l’encontre du président

Anderlecht reçoit ce mercredi soir Zulte Waregem à huis clos, conséquence de la sanction infligée aux Mauves après l’arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard le 23 octobre dernier. S’ils ne peuvent pas pénétrer dans l’enceinte sportive, les supporters du RSCA ont décidé de faire passer un message en dehors du stade en accrochant une banderole. « Niet genoeg. Wouter buiten » (Pas assez. Wouter dehors), peut-on lire.

Pour rappel, depuis samedi dernier, Wouter Vandenhaute n’est plus le président exécutif du RSC Anderlecht. La décision a été prise lors du conseil d’administration du RSCA qui s’est tenu vendredi. « Wouter Vandenhaute a décidé de faire un pas en arrière et de convertir son mandat de président exécutif en un mandat de président non-exécutif. Il laissera la gestion quotidienne aux deux CEO, Kenneth Bornauw (Non-Sports) et Jesper Fredberg (Sports) », précisait le club sur son site. Vandenhaute avait succédé à Marc Coucke à la présidence du club le 28 mai 2020.

Lire aussi Anderlecht: les supporters demandent la démission de Wouter Vandenhaute

Visiblement, cette décision est insuffisante pour les supporters des Mauves. Il faut dire que le « Fan Board, le « BCS » et les groupes d’animation avaient précédemment écrit une lettre ouverte dans laquelle leur demande était limpide : ils voulaient que Wouter Vandenhaute quitte son poste de président du Sporting, tout court.