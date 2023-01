En Normandie, le ramassage des fossiles des Vaches noires est menacé, les passionnés s’inquiètent

Deux blousons orange apparaissent : Nicolas, la bonne cinquantaine, et Marie (prénoms d’emprunt) viennent de la région parisienne pour dénicher des perles jurassiques. « Ma passion pour les fossiles remonte à plus de quarante ans, quand mon oncle avait un petit appartement à Villers-sur-Mer. Chercher des fossiles, ça vous ouvre l’esprit. Et c’est l’occasion d’un bon bol d’air », sourit cet enseignant en cuisine.

Bonne pioche pour ce couple de passionnés de fossiles! - Photo Guillaume Lejeune/Paris-Normandie

Une radiole d’oursin, un morceau d’huître fossilisé, un bivalve marin et un trilobite dans une main, Nicolas n’est pas un acharné du fossile. « Je viens une ou deux fois par an, sans matériel, juste mes doigts. On n’abîme rien. Ce que je trouve ? Si j’ai un doute, je l’amène au muséum d’Histoire naturelle de Paris pour étude, auprès de professionnels bien plus calés que moi. Je leur mets mes “découvertes” à disposition. Sinon, je fais des legs. »

À des siècles d’une quelconque velléité de faire commerce de ses trouvailles, le Francilien est prêt à affronter vents et marées pour assouvir sa passion. Membre de l’association qui dénonce le projet d’interdiction faite à ces glaneurs, il participera à une manifestation organisée samedi 21 janvier 2023, devant la mairie de Villers-sur-Mer.

« Il en va de la protection de la falaise »

À quelques kilomètres de là, le maire d’Houlgate, Olivier Collin, est plutôt favorable à la création de cette réserve. « Il en va de la protection de la falaise. Chez nous, cela ne génère pas une levée de boucliers. » Mais quand le conseil municipal a dû donner son avis, il s’est aussi prononcé pour que les paléontologues amateurs conservent le droit de ramasser les fossiles « libres ou tombés de la falaise ». « Honnêtement, je ne vois pas la Dreal aller contre ça », estime le maire.

La recherche de fossiles se conjuge parfaitement avec un bon bol d’air en bord de mer. Entre Villers-sur-Mer et Houlgate, la balade attire toujours, même en hiver - Photo Guillaume Lejeune/Paris-Normandie

Et même s’il ne croit pas à une interdiction totale pour les randonneurs, il minimise l’impact : « Concrètement, entre les horaires des marées, les conditions météorologiques, la distance à parcourir… Les jours de beau temps où il y a beaucoup de monde dans le secteur, on va avoir une centaine de personnes sur zone », remarque Olivier Collin. Il n’imagine pas non plus la mise en place de moyens humains pour contrôler les accès et vérifier que les visiteurs ne repartent pas avec un oursin fossilisé dans les poches… « La Dreal est sur la problématique du glissement des falaises. Cela va dans le sens de la préservation de nos espaces naturels, il faut avoir confiance. »

« Aucun paléontologue n’est favorable »

De son côté, la directrice du Paléospace, site incontournable des férus de fossiles à Villers-sur-Mer, ne comprend ni ne cautionne l’interdiction envisagée. « Notre musée existe grâce à la collecte des particuliers. Sans eux, ces fossiles seraient engloutis par la mer. En une semaine, c’est du sable ! », rappelle Karine Boutillier. Les travaux des spécialistes seront toujours possibles grâce à des autorisations spéciales, mais les amateurs « participent aussi à l’avancée des découvertes. C’est en partie grâce à eux que l’on a pu récupérer des fossiles de ptérosaures et que l’on sait aujourd’hui qu’il y avait des reptiles volants au jurassique en Normandie. »

