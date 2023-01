Deux jours de vélo couplés avec un mini-festival de musique les 29 et 30 avril au Pays de Herve

Vous aimez à la fois le vélo et la musique ? Pas de doute, le festival « La Fête dans le guidon » est fait pour vous. Il s’agit d’un concept très original et particulier ou balades à vélo et concerts de musique vont s’entremêler le temps d’un week-end. Une idée peu banale qui vient de l’équipe de l’Austral Boreal Festival. Cette dernière est habituée à organiser des événements en région liégeoise mêlant plusieurs aspects avec la musique. Et ce sera le cas les 29 et 30 avril prochains au Pays de Herve. 100 à 200 personnes sont attendues pour à la fois rouler à vélo samedi et dimanche tout en profitant d’un mini-festival avec des concerts le samedi soir. « L’idée est de faire un week-end un peu particulier autour d’un projet réunissant le vélo et la musique », explique Christophe Voisin, coordinateur du festival.

« On démarrera avec tout un groupe depuis Liège pour ensuite faire deux étapes à vélo autour du Pays de Herve. On a choisi cette région car les paysages y sont magnifiques et on pourra vraiment profiter de très belles balades. Deux tracés seront possibles. À savoir un de 35 km et un autre de 60. »

Nuit en gîte Au niveau de la partie vélo, il suffira pour celles et ceux désirant participer à l’événement de venir avec leur deux-roues. Il y aura un ravito et le verre d’arrivée chaque jour. Un camion balais et un kit réparation seront aussi à disposition des cyclistes. Il y aura également une autre partie destinée à la détente. Quatre mini-concerts seront organisés le samedi soir pour tout le groupe qui dormira dans un gîte du Pays de Herve.

Il est possible de réserver des chambres pour 2, 4, 6, 8 ou 10 personnes ou même de dormir en camping. « Nous aurons la chance d’être dans un magnifique domaine naturel et on proposera aux participants plusieurs choses comme de la musique, un espace sauna, la possibilité de jouer volley, tennis de table, pétanque, basket… », détaille Christophe Voisin. « La nuit en gîte permettra à tout le monde de passer un bon moment autour de toutes ces activités. Et on aura la chance de pouvoir profiter d’un endroit magnifique. On espère évidemment que le beau temps sera de la partie. C’est pour cela que nous avons choisi fin avril au niveau des dates. Mais que tout le monde se rassure. Si le temps n’est pas de la partie, on pourra tout organiser en couvert. »