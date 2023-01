Il y a tout juste un an, la Commune de Libramont-Chevigny installait son premier Conseil Communal des Enfants

À cette occasion, les conseillers de 5e nouvellement élus ont prêté serment devant la bourgmestre et l’échevin de la Participation citoyenne. Les conseillers de 6e ont, pour leur part, présenté le bilan de leur travail durant l’année écoulée. Outre les animations et l’organisation des élections dans les écoles, les enfants se sont réunis à cinq reprises, ils ont visité l’Administration communale, créée deux vidéos pour sensibiliser au bien-être animal, participer aux commémorations et rendu visite à des personnes âgées pour Noël.

Jonathan Martin, à l’initiative du projet, a personnellement pris part à l’animation de chaque réunion : « L’accompagnement des enfants dans cette aventure démocratique fut, pour ma collègue Marie-Eve Soenen et moi-même, un réel plaisir ! À chaque réunion, bonne humeur et enthousiasme étaient au rendez-vous. On a aussi senti que nos petits conseillers étaient fiers de se rendre utile, comme pour l’action avec les aînés. Avec cette nouvelle législature qui débute, on souhaite davantage encore être dans le concret et sur le terrain. Récemment, les enfants ont d’ailleurs discuté de possibles projets communs avec le Conseil Consultatif Communal des Aînés. »