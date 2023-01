D1A: malgré un doublé de Raman, Anderlecht s’incline face à Zulte Waregem et se rapproche de la zone rouge (2-3)

Privé de victoire en 2023, Anderlecht n’est toujours pas parvenu à engranger son premier succès de l’année. Après le partage concédé face au FC Bruges, les Mauves avaient pourtant un beau coup à jouer contre Zulte Waregem. Mais des erreurs défensives et un manque de précision en zone de conclusion ont été décisifs (Bossut a également réussi de très beaux arrêts). Et ce, malgré un doublé de Benito Raman qui remplaçait Fabio Silva.

Voilà donc un nouveau coup dur pour une équipe bruxelloise qui se rapproche de plus en plus de la zone rouge et qui sera plus que jamais sous pression ce dimanche du côté de Seraing, une autre équipe mal embarquée dans notre D1A. Pour rappel, il y aura trois descendants en Division 1B en fin de saison.

Précisons que ce match a eu lieu, mercredi soir, sans supporter : cette rencontre se disputait à huis clos suite à la sanction infligée aux Mauves après l’arrêt définitif du Clasico sur le terrain du Standard en octobre dernier.

