Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Laurent Kennes réagissait en direct sur le plateau du journal télévisé de la RTBF et la journaliste lui a demandé si son client, (Pier) Antonio Panzeri, allait mouiller Marie Arena dans cette affaire qui secoue le Parlement européen. « Ce que Monsieur Panzeri nous a demandé d’exprimer par rapport à cette dame dont il était très proche, c’était manifestement une amitié, c’est qu’il était particulièrement désolé. Une des raisons pour lesquelles Monsieur Panzeri avait envie de s’exprimer, c’est parce qu’il sait qu’il a trahi la confiance de certaines personnes et Marie Arena en fait partie. Il estime que c’est quelqu’un de très droit, qui n’aurait pas dû être accusée comme c’est le cas ici ». « Citera-t-il son nom ? », enchaînait notre consœur : « Il citera son nom pour dire qu’elle n’a strictement rien à voir et qu’il n’aurait jamais osé lui proposer quoique ce soit ».