Philippe, 48 ans, vit dans la rue depuis 5 ans: «Je dors avec mes chiens dans une vieille remise large de 1,5 mètre»

Si vous allez de temps à autre au magasin Action de Fayt-lez-Manage, vous avez sans doute croisé Philippe près de l’entrée. Cela fait 5 ans que ce Louviérois de 48 ans vit dans la rue entouré de ses deux malinois Tito et Nikita. Usé, Philippe passe ses journées entre la rue et la petite remise dans laquelle il s’abrite la nuit. « Je vivais dans une maison à la rue Sous l’Haye mais elle a été déclarée insalubre. Je me suis donc retrouvé à la rue. Un copain m’a offert son aide, j’ai pu rester chez lui 7 mois mais c’était une maison en travaux et à un moment il a voulu la récupérer », raconte Philippe. « Je me suis donc inscrit au CPAS et partout où je pouvais mais rien ne bouge. On me répond d’abandonner mes chiens ou de les donner car ils sont grands. Vous pensez bien que c’est impossible pour moi ».

Pendant des mois, ce Louviérois a jonglé entre amis et famille pour éviter de dormir trop souvent dehors. Mais un jour alors qu’il est chez une connaissance, ses chiens se font mordre par un berger allemand présent dans le logement.

« La cohabitation avec d’autres chiens n’est plus possible. Dans ma famille, ils ont des grands chiens, donc ils ne savent pas m’aider non plus. Je fais toujours attention à eux mais ce n’est pas évident. Même la nuit je veille à ce qu’il ne leur arrive rien », partage ce sans-abri. « Je dors avec eux dans une vieille remise large de 1,5 mètre. D’un côté, il y a des décombres et de l’autre, il n’y a même pas de porte. Je mets une bâche comme protection contre le vent et des panneaux en fer de 60 centimètres de haut pour que les chiens ne partent pas ».

« C’est de pire en pire » Philippe vit dans la rue depuis près de 5 ans. - D.C. Ancien militaire de formation, Philippe voit sa santé se dégrader à mesure que le temps passe. Malgré une mal formation de la colonne vertébrale qu’il doit prochainement faire opérer, les genoux usés et le froid, l’homme n’a pas d’autre choix que de dormir sur des planches en bois et de se rendre au Relais Santé pour pouvoir se doucher. « C’est de pire en pire. Pour les SDF ça devient catastrophique en Belgique. Côté CPAS et Centr’Habitat, il faut oublier. C’est toujours la même rengaine à propos de mes chiens », regrette le quarantenaire. « Heureusement, beaucoup de gens font des dons. La solidarité est là ; j’ai encore reçu une veste en peau de mouton aujourd’hui. Je reste souvent devant le magasin Action de Fayt parce que je sais que des personnes me donnent à manger pour les chiens ou pour moi ». Ironiquement, Philippe touche un revenu de la mutualité suite aux soucis de santé qu’il a dû affronter par le passé. Le sans-abri aurait donc de quoi louer un logement pour éviter de passer ses journées dans le froid. Malheureusement cette fois, ce sont des propriétaires privés qui l’auraient refusé.