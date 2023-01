Ouverture d’un nouveau centre d'hébergement pour familles sans-abri à Schaerbeek: «Plus petit centre, on revient à taille humaine» La Région bruxelloise renforce son offre d’hébergement à destination des sans-abris. À Schaerbeek, une ancienne gendarmerie vient d’être transformée en centre d’hébergement pour famille. Avec 28 chambres, le centre est géré par le Samusocial.

Nouveau centre d’hébergement pour les familles et pensés pour les enfants. - Elio Germani

Par Zhen-Zhen Zveny

Pas facile de trouver un hébergement quand on a des enfants à charge et pas de revenu. « J’ai quitté la maison en août car j’avais des problèmes avec mon mari. La maison d’accueil que j’ai contactée a refusé de nous héberger car je n’avais pas de revenu. Je suis restée six heures dans la rue avec mes enfants ! », confie Sonia (nom d’emprunt), mère de trois enfants.

Pour répondre à ce besoin de plus en plus criant, le Samusocial vient d’ouvrir un deuxième centre d’hébergement pour famille sans-abri dans une ancienne gendarmerie à Schaerbeek. L’adresse précise du lieu est tenue secrète pour protéger les habitants car certaines familles sont victimes de violences intrafamiliales ou conjugales comme Sonia.

« La Région se trouve confrontée depuis de nombreuses années à des crises publiques de natures différentes, des causes différentes mais avec des effets qui sont souvent les mêmes avec des conséquences qui plongent une partie de nos concitoyens », déclare le ministre-président Rudi Vervoort (PS). « Ça ne va pas résoudre les problèmes de la terre, on en est bien conscient mais chacun doit pouvoir ajouter sa pierre à l’édifice et la Région bruxelloise le fait maintenant depuis de nombreuses années. »

« Taille humaine »

En décembre, l’équipe du Samusocial et les familles hébergées ont quitté l’occupation temporaire du bâtiment Gulledelle à Woluwe-Saint-Pierre. La différence est sans égale, se réjouit Sonia qui a passé quatre mois du côté de Woluwe.

Le nouveau centre comporte 28 chambres de une à quatre places permettant d’accueillir jusqu’à 89 personnes. « Premier centre de moins de 100 places, c’est le plus petit centre d’urgence. On revient à taille humaine pour un accueil et un accompagnement plus qualitatif », indique Sébastien Roy, directeur général du Samusocial.

E.G.

Une infirmerie, un accueil avec réception du public, plusieurs bureaux adminsitratifs... 30,4 équivalent temps plein travailllent dans le centre. « L’objectif est de trouver des solution les plus durables pour un chemin d’accompagnement social vers la sortie de rue, pour sortir de l’urgence », renchérit Alain Maron (Ecolo), ministre de l’Action sociale. Cela passe par une collaboration avec les services communaux de Schaerbeek, la zone de police, les écoles... Les familles restent en moyenne un an, voire deux.

Clément Foissac. - Elio Germani

60 % d’enfants

Ce centre est axé sur les enfants. Les 2.500m2 ont été aménagés pour répondre aux besoins du public accueilli. Au rez-de-chaussée, un espace poussette et des jouets sont disponibles. À l’étage, une bibliothèque divertit les familles. 19 douches et 15 toilettes (avec une table à langer pour la partie des femmes) ont été installées. « On compte plus de 60 % d’enfants dont beaucoup de nourissons », souligne Clément Foissac, responsable des lieux.

E.G.

Cuisine avec un grand réfectoire, buanderie, deux salles polyvalentes viennent compléter les infrastructures. La majorité du bâtiment a aussi été pensée pour les personnes à mobilité réduite. Les travaux débutés en mars 2021 ont coûté près de 4,9 millions d’euros.

E.G.

Un centre pour famille est beaucoup plus facile à ouvrir, confie Sébastien Roy toujours à la recherche de bâtiments. « Les riverains, les bourgmestres et les communes sont beaucoup plus ouverts. L’accueil d’un public masculin sans abri freine », constate-t-il.

Sébastien Roy - Elio Germani

Ici, si les riverains avaient quelques appréhensions et questions « légitimes » autour de la sécurité, certains ont très rapidement manifesté le souhait de collaborer. « Le déménagement s’est fait début décembre et jusqu’à présent, je n’ai reçu aucune plainte », affirme Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. « La rue n’est pas une fatalité. En mettant en place des dispositifs cohérents et en organisant un suivi de ces personnes, il est possible de sortir des familles de l’extrême précarté. »