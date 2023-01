Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La sortie de Noë Dussenne et la montée au jeu du jeune Lucas Noubi, dans les derniers instants de la rencontre remportée par le Standard face à Malines, auront sonné comme une véritable passation de pouvoir. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Après Selim Amallah et Nicolas Raskin, écartés après l’échec des négociations relatives à leur prolongation de contrat et surtout aux conditions (financières) de leur départ, le club liégeois s’apprête à perdre un troisième titulaire, son capitaine cette fois, qui, mardi soir à Sclessin, très ému a pris congé des supporters rouches en s’offrant un dernier bain de foule et les moments de communion dont il rêvait secrètement.

« On lui devait bien cela », avait expliqué, quelques instants plus tard, Ronny Deila, qui savait pertinemment que Dussenne venait de disputer son dernier match sous le maillot liégeois. « On va voir ce qui se passe. Étant donné que son contrat n’a pas été prolongé, une décision doit être prise le concernant. C’est un super gars. On doit avoir de l’honnêteté et du respect envers lui s’il a une opportunité de partir, même si le moment n’est pas idéal… »