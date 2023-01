En 2022, plus de 100.000 personnes ont cherché refuge en Belgique

70,6 % étaient des hommes, 93,2 % pour un pays tel l’Afghanistan. Les principaux pays d’origine étaient l’Afghanistan, la Syrie, la Palestine, le Burundi et l’Érythrée.

Ce nombre est très nettement supérieur à celui de 2021, l’augmentation atteint 42 %. En 2021, une hausse avait déjà été observée au cours du second semestre. Cette tendance s’est poursuivie, avec un nombre très élevé de demandeurs durant l’été et l’automne 2022.

« Sans réformes structurelles, notre système ne pourra résister à un afflux important de personnes en quête de protection », a averti Nicole de Moor (CD&V), la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration. « Il ne faut pas s’attendre à un renversement de tendance immédiat. La pression de l’asile sur l’Europe continuera à augmenter en raison des conflits internationaux. »

Mme De Moor plaide pour qu’un premier paquet de réformes soit mis en œuvre au plus vite afin de parvenir à une politique migratoire mieux contrôlée. Elle vise des modifications dans les règles de regroupement familial, un ancrage légal d’une politique de retour proactive avec l’obligation de coopérer, la fin du droit à l’accueil dès la signification d’une demande négative et plus après l’ordre de quitter le territoire…

En 2022, le Commissariat général aux réfugiés (CGRA), qui gère ces dossiers, a pris 20.514 décisions pour 25.066 personnes. Cela représente une hausse de 10,8 % par rapport à 2021. Dans 43 % des décisions finales, le CGRA a considéré que le demandeur avait effectivement besoin d’une protection. Le taux de protection était ainsi presque aussi élevé que l’année précédente (43 % contre 43,5 %). Il s’agit d’un total de 8.098 décisions d’octroi d’un statut de protection pour 10.632 personnes.

La Belgique très attractive

« La Belgique se situe clairement dans le groupe des pays qui reçoivent le plus grand nombre de demandes par rapport à leur population, avec l’Autriche, les Pays-Bas, la Suisse, le Luxembourg et la Grèce », note le CGRA. « Le nombre reste très faible dans les pays scandinaves (depuis qu’ils ont durci leur politique, NdlR). La Belgique est devenue un important pays de destination. Cela est dû à une série de facteurs, parmi lesquels des facteurs « de réseau » (liés à l’organisation de la migration) et ceux liés au système d’asile (l’organisation de l’accueil ou le traitement des demandes), mais aussi d’aspects étrangers au système : la situation socio-économique par rapport aux autres États membres, la possibilité d’accéder (illégalement) à un job… »